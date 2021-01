Nuovo report dell’Iss: “Aumenta il rischio di epidemia non controllata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – L’indice Rt Aumenta e sale a 1.09, così come Aumenta il «rischio di una epidemia non controllata». E di conseguenza, rimane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone». Che si traduce in più restrizioni, più divieti, prolungamenti del sistema a fasce colorate. E’ il quadro sull’emergenza coronavirus contenuto nella bozza del report di monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Alto il rischio di epidemia “non controllata” «Nel periodo 23 dicembre 2020-5 gennaio 2020 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.09 (range 1.04-1.13), in aumento da 5 settimane», ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – L’indice Rte sale a 1.09, così comeil «di unanon». E di conseguenza, rimane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone». Che si traduce in più restrizioni, più divieti, prolungamenti del sistema a fasce colorate. E’ il quadro sull’emergenza coronavirus contenuto nella bozza deldi monitoraggio di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull’andamento dell’di Covid-19 in Italia. Alto ildi“non” «Nel periodo 23 dicembre 2020-5 gennaio 2020 l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.09 (range 1.04-1.13), in aumento da 5 settimane», ...

