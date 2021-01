Moto Guzzi V9, la custom made in Italy (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Moto Guzzi V9 si aggiorna per il 2021, con un nuovo Motore e tante altre migliorie. Questa Moto si inserisce nella storia secolare della casa di Mandello del Lario, in cui le custom rappresentano alcuni dei modelli più conosciuti, amati e diffusi. Sono tre le caratteristiche imprescindibili che hanno attraversato le generazioni di tutte le custom Moto Guzzi: il design fortemente personale, nel quale la particolare configurazione del Motore gioca un ruolo stilistico determinante, così come il sinuoso serbatoio e gli scarichi bassi; il Motore bicilindrico trasversale a V di 90° e il piacere di guida in ogni condizione, frutto delle ciclistiche proprie di tutte le Motociclette dell'Aquila. Questa ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaV9 si aggiorna per il 2021, con un nuovore e tante altre migliorie. Questasi inserisce nella storia secolare della casa di Mandello del Lario, in cui lerappresentano alcuni dei modelli più conosciuti, amati e diffusi. Sono tre le caratteristiche imprescindibili che hanno attraversato le generazioni di tutte le: il design fortemente personale, nel quale la particolare configurazione delre gioca un ruolo stilistico determinante, così come il sinuoso serbatoio e gli scarichi bassi; ilre bicilindrico trasversale a V di 90° e il piacere di guida in ogni condizione, frutto delle ciclistiche proprie di tutte leciclette dell'Aquila. Questa ...

Novità sul fronte custom in casa Moto Guzzi, che si presenta al 2021 con una V9 rinnovata. In particolare, sono due le versioni della custom che tornano in scena con qualche sostanzioso cambiamento. D ...

Nuova Moto Guzzi V9 è una delle grandi novità di gennaio 2021: rinnovata a dovere, ma con un occhio doveroso alla tradizione del Marchio, della categoria e del modello. V9 Roamer ha un'unica cromatura ...

