"Mio marito è il mio cane". E lo porta in giro al guinzaglio per aggirare il coprifuoco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gerry Freda Il coprifuoco è stato introdotto in Québec lo scorso fine settimana, con 750 cittadini subito multati per infrazioni al divieto di spostamenti serali Una coppia canadese ha provato ad aggirare il coprifuoco serale anti-Covid inscenando una finta “passeggiata con cane”, con la donna che aveva assegnato al marito la parte dell’animale domestico al guinzaglio. Lei era infatti talmente desiderosa di uscire di casa la sera da provare a ingannare la polizia locale spacciando il coniuge per un cane al guinzaglio. Tale truffa è stata architettata nella serata di sabato scorso da dei coniugi residenti a Sherbrooke, città ubicata nell'estremo sud della provincia del Québec. In molte province canadesi è attualmente in vigore il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gerry Freda Ilè stato introdotto in Québec lo scorso fine settimana, con 750 cittadini subito multati per infrazioni al divieto di spostamenti serali Una coppia canadese ha provato adilserale anti-Covid inscenando una finta “passeggiata con”, con la donna che aveva assegnato alla parte dell’animale domestico al. Lei era infatti talmente desiderosa di uscire di casa la sera da provare a ingannare la polizia locale spacciando il coniuge per unal. Tale truffa è stata architettata nella serata di sabato scorso da dei coniugi residenti a Sherbrooke, città ubicata nell'estremo sud della provincia del Québec. In molte province canadesi è attualmente in vigore il ...

"Mio marito è il mio cane". E lo porta in giro al guinzaglio per aggirare il coprifuoco

Il coprifuoco è stato introdotto in Québec lo scorso fine settimana, con 750 cittadini subito multati per infrazioni al divieto di spostamenti serali

