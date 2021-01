L’Equipe in crisi, arrivano i tagli per il quotidiano francese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Equipe crisi quotidiano – Momento delicato per L’Equipe, noto quotidiano sportivo nazionale francese. Da sabato la testata non esce in edicola a causa dello sciopero dei giornalisti contro il piano di tagli dell’editore Amaury, che prevede l’uscita di almeno 35 redattori sui 300 totali, il cambio di periodicità di alcuni magazine e la chiusura di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Equipe– Momento delicato per, notosportivo nazionale. Da sabato la testata non esce in edicola a causa dello sciopero dei giornalisti contro il piano didell’editore Amaury, che prevede l’uscita di almeno 35 redattori sui 300 totali, il cambio di periodicità di alcuni magazine e la chiusura di L'articolo

sportli26181512 : #Media #Notizie L’Equipe in crisi, arrivano i tagli per il quotidiano francese: Equipe crisi quotidiano – Momento d… - CalcioFinanza : L’Equipe in crisi, arrivano i tagli per il quotidiano francese - Primaonline : L’Équipe in crisi: taglio giornalisti, chiusura magazine, France Football diventa mensile. “Puntiamo sul digitale m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Equipe crisi Luciano Vassallo, la vita del «Gianni Rivera» italo-etiope Corriere della Sera