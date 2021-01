L’Allieva 4, Lino Guanciale abbandona la fiction: adesso è ufficiale, l’inaspettata rivelazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) I fan ci hanno sperato a lungo ma Lino Guanciale sembra non avere nessuna intenzione di continuare a partecipare alla fiction L’Allieva 4: l’attore è già proiettato verso altri progetti per il piccolo schermo. Lino Guanciale sembra avere le idee molto chiare in merito: nonostante l’entusiasmo dei fan della fiction, l’attore abruzzese intervistato da Tv L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 gennaio 2021) I fan ci hanno sperato a lungo masembra non avere nessuna intenzione di continuare a partecipare alla4: l’attore è già proiettato verso altri progetti per il piccolo schermo.sembra avere le idee molto chiare in merito: nonostante l’entusiasmo dei fan della, l’attore abruzzese intervistato da Tv L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : L’Allieva 4 Lino Guanciale “Sono felice per il finale di Claudio Conforti mi basta così” (TV Sorrisi) - #L’Allieva… - leeknow_rt : RT @bellicapelli15: L’Allieva 4, Lino Guanciale dice addio alla serie: “Meglio chiudere finché l’interesse del pubblico è forte” https://t.… - bellicapelli15 : L’Allieva 4, Lino Guanciale dice addio alla serie: “Meglio chiudere finché l’interesse del pubblico è forte”… - PersoneniChiara : @pierspollon_fan Ma io su insta ho visto un video credo dei produttori che anticipavano L'Allieva 4. Penso non ci sarà solo Lino. Purtroppo. - damonshalf : l'allieva senza Lino non ha senso di esistere. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva Lino The Apprentice TVBlog.it