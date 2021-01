La protesta dei ristoratori a Brescia | “Aumentate i controlli | ma lasciate aprire chi può farlo in sicurezza”

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Un tavolo per quattro apparecchiato di tutto punto per una cena elegante. Ma nei piatti, al posto delle portate, solo lucchetti con la chiave inserita a rappresentare la morsa in cui è stretto l’intero settore. È il simbolo scelto daini, che oggi, venerdì 15 gennaio 2021, hanno manifestato pacificamente in piazza Paolo VI, in centro città, perre contro la crisi del comparto innescata dal prolungamento delle misure restrittive. In circa duecento si sono radunati all’aperto, a distanza di, attorno all’unico tavolo senza commensali, per chiedere di “tornare subito a lavorare, perché le condizioni ci sono e i ristoranti sono ormai allo stremo”. “È in gioco un giro economico di milioni di milioni di euro nella sola provincia di: non possiamo restare in ...