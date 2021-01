Iss, bozza: Rt nazionale sale a 1,09, cresce da 5 settimane | 'Aumenta il rischio di epidemia non controllata' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allarme dall'Iss: l'Rt nazionale sale a 1,09 , in crescita da 5 settimane. 'Questa settimana si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Allarme dall'Iss: l'Rta 1,09 , in crescita da 5. 'Questa settimana si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana ...

LaskaJuventus : RT @TgLa7: #Iss, bozza: aumenta rischio epidemia non controllata. #Rt Italia 1,09, 11 Regioni a rischio alto - MaeyCat : RT @TgLa7: #Iss, bozza: aumenta rischio epidemia non controllata. #Rt Italia 1,09, 11 Regioni a rischio alto - TgLa7 : #Iss, bozza: aumenta rischio epidemia non controllata. #Rt Italia 1,09, 11 Regioni a rischio alto - cjmimun : Iss:bozza,Rt nazionale sale a 1,09, cresce da 5 - SoniaLaVera : RT @riktroiani: ++'Bozza #Iss: 'Peggioramento generale, sale incidenza e #Rt sopra 1 dopo 6 settimane. Rischio epidemia non gestibile e nuo… -