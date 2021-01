Impianto rifiuti pericolosi a Castel Volturno, per il M5S non è idoneo: interrogazione al Ministero dell’Ambiente (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Il casertano è sottoposto ad una pressione ambientale fortissima con una richiesta di nuovi impianti privati che trattano o che gestiscono rifiuti, che non è riscontrabile in nessuna provincia della Campania” dichiara la senatrice Vilma Moronese del MoVimento 5 Stelle e Presidente della commissione ambiente del Senato “coscienti di questo problema quando il consigliere comunale del M5S Guido Schiavulli ci ha informati della richiesta di un nuovo Impianto per la gestione di rifiuti pericolosi nel Comune di Castel Volturno, ci siamo subito attivati per comprendere meglio di cosa si trattasse” il riferimento è alla richiesta da parte della ditta Waste Recovery srl, che verrà discussa nella conferenza dei servizi il 19 gennaio presso gli uffici della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Il casertano è sottoposto ad una pressione ambientale fortissima con una richiesta di nuovi impianti privati che trattano o che gestiscono, che non è riscontrabile in nessuna provincia della Campania” dichiara la senatrice Vilma Moronese del MoVimento 5 Stelle e Presidente della commissione ambiente del Senato “coscienti di questo problema quando il consigliere comunale del M5S Guido Schiavulli ci ha informati della richiesta di un nuovoper la gestione dinel Comune di, ci siamo subito attivati per comprendere meglio di cosa si trattasse” il riferimento è alla richiesta da parte della ditta Waste Recovery srl, che verrà discussa nella conferenza dei servizi il 19 gennaio presso gli uffici della ...

