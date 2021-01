Il sindaco di Scandicci: “Non accostateci a Renzi, qui non si fa mai vedere” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Del senatore Renzi, ne sappiamo molto poco, perché semplicemente da queste parti si è visto molto poco”. A dirlo è Sandro Fallani, il sindaco dem di Scandicci, il collegio del senatore di Italia Viva. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il primo cittadino della città alle porte di Firenze ha scritto una lunga lettera al quotidiano Tirreno di Livorno che aveva titolato “Lo sciamano di Scandicci” un articolo sulla crisi di governo scatenata da Iv. Il sindaco si è lamentato del fatto che la sua Scandicci venga sempre accostata a Renzi, è “una città molto nominata in questi ultimi tre anni e che queste ore ha praticamente invaso giornali, radio e televisione”. Scrive il sindaco al Tirreno: “Del senatore, ne sappiamo molto poco, perché semplicemente da ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Del senatore, ne sappiamo molto poco, perché semplicemente da queste parti si è visto molto poco”. A dirlo è Sandro Fallani, ildem di, il collegio del senatore di Italia Viva. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il primo cittadino della città alle porte di Firenze ha scritto una lunga lettera al quotidiano Tirreno di Livorno che aveva titolato “Lo sciamano di” un articolo sulla crisi di governo scatenata da Iv. Ilsi è lamentato del fatto che la suavenga sempre accostata a, è “una città molto nominata in questi ultimi tre anni e che queste ore ha praticamente invaso giornali, radio e televisione”. Scrive ilal Tirreno: “Del senatore, ne sappiamo molto poco, perché semplicemente da ...

fattoquotidiano : Il sindaco di Scandicci scrive al Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a Renzi: “La nostra ver… - Kurdefeso : RT @fattoquotidiano: Il sindaco di Scandicci scrive al Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a Renzi: “La nostra vera a… - Alberto61153413 : RT @dukana2: Il sindaco di #Scandicci scrive al #Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a #Renzi...???????? - mikedells : RT @fattoquotidiano: Il sindaco di Scandicci scrive al Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a Renzi: “La nostra vera a… - serebellardinel : RT @dukana2: Il sindaco di #Scandicci scrive al #Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a #Renzi...???????? -