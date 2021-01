Ibrahimovic | «Futuro? Decido a giugno Atalanta in Champions e Milan no | non è normale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Zlatanha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole dell’attaccante svedese Zlatanha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole dell’attaccante svedese. LEADER – «Oggi mi sento un leader. Io guido, la squadra mi segue. Dieci anni fa era un altro. Ma anche ilche ho trovato nel 2020 era diverso. Sempre una squadra molto giovane. Abbiamo lavorato, ci siamo sacrificati. Ecco i risultati. Non è solo merito mio. Non posso giudicare quanto c’era prima di me. Stiamo facendo grandi cose, è vero, com’è vero che non abbiamo vinto un bel niente. C’è la voglia di fare di più». OBIETTIVI – «? E’ presto. Quanto manca? Tutto il ritorno più due partite. Inoltre porsi obiettivi è come porsi limiti. Non lo faccio ...