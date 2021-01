I ragazzi dei boschi: “Prendersene cura ora è un mestiere” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Forest sharing” è una startup che adotta le terre in stato di abbandono. “Per farle rendere vendiamo la legna e ci attiviamo sui fondi europei” Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) “Forest sharing” è una startup che adotta le terre in stato di abbandono. “Per farle rendere vendiamo la legna e ci attiviamo sui fondi europei”

I ragazzi dei boschi: "Prendersene cura ora è un mestiere"

“Forest sharing” è una startup che adotta le terre in stato di abbandono. “Per farle rendere vendiamo la legna e ci attiviamo sui ...

CyberChallenge, iscrizioni per i giovani talenti

Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity ha deciso di prorogare le iscrizioni a CyberChallenge.IT, il primo programma nazionale di addestramento rivolto a giovani talenti per formare i cyberdefender ...

