Google acquisisce ufficialmente Fitbit: cosa succederà agli utenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo un iter tutt'altro che veloce, Google è riuscita finalmente a mettere le mani su Fitbit. L'annuncio dell'intenzione era arrivato a novembre 2019, anche se ci si mise l'Unione Europea di mezzo, avendo, giustamente, richiesto al colosso di Mountain View di preservare al massimo i dati personali degli utenti Fitbit. Big G, dal canto suo, ha assicurato che non era affatto nei suoi piani adoperare i dati raccolti a scopi pubblicitari, e che aveva palesato la cosa dall'inizio. La notizia è arrivata in queste ore sul blog ufficiale di Google (The Keyword): Rick Osterloh, ex capo di Motorola e diretto responsabile del comparto hardware dell'azienda californiana, ha rassicurato tutti circa la protezione dei dati degli utenti Fitbit (a livello globale), ...

