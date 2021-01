Ghost Recon Breakpoint: l’Operazione Amber Sky introduce il crossover con Rainbow Six Siege (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ubisoft annuncia l’incontro tra Ghost Recon Breakpoint e Rainbow Six Siege, che avverrà in occasione del debutto dell’Operazione Amber Sky Rilasciato nel 2019, Ghost Recon Breakpoint aveva la strada spianata per essere un successo assicurato, dato che si presentava come il seguito ufficiale di Wildlands, che aveva fatto registrare ampi favori dalla platea videoludica. Eppure il lancio non fu dei migliori, al punto da costringere la stessa Ubisoft a rimandare il debutto di altre produzioni, per concentrarsi sul rilancio di questo nuovo episodio della celebre IP. E bisogna riconoscere, in effetti, come gli sforzi del publisher in tal senso siano stati davvero corposi, come dimostra il gran numero di update che sono ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ubisoft annuncia l’incontro traSix, che avverrà in occasione del debutto delSky Rilasciato nel 2019,aveva la strada spianata per essere un successo assicurato, dato che si presentava come il seguito ufficiale di Wildlands, che aveva fatto registrare ampi favori dalla platea videoludica. Eppure il lancio non fu dei migliori, al punto da costringere la stessa Ubisoft a rimandare il debutto di altre produzioni, per concentrarsi sul rilancio di questo nuovo episodio della celebre IP. E bisogna riconoscere, in effetti, come gli sforzi del publisher in tal senso siano stati davvero corposi, come dimostra il gran numero di update che sono ...

