Ford Bronco - Spunta un teaser della versione pick-up

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lapotrebbe aver nascosto una importante anticipazione in un video che racconta la genesi delle nuoveSport. Nel filmato vengono infatti mostrati i bozzetti del progetto, e tra questi, spicca un'inedita variante-up. I veicoli dotati di cassone rappresentano da sempre un segmento combattutissimo negli Stati Uniti, e proprio su questo fronte potrebbe estendersi la sfida tra l'Ovale blu e la Jeep: il marchio del gruppo FCA, infatti, è tornato in forze con il lancio del Gladiator, ora disponibile anche in Italia. Diventerà realtà nel 2024. Nel reinterpretare una icona come la, laha scelto un approccio fuori dagli schemi. Da una parte ha ripreso alcuni degli stilemi classicifuoristrada americana, mentre dall'altra ha permesso ...

iWebRadio : Ford: nel 2022 debutta l’inedita versione vintage del Bronco Heritage Edition - art_thecreator_ : Bronco commercial! PURO PINCHE FORD!!! - _autoblog : Ford Bronco Heritage Edition: nel 2022 il debutto di un’inedita versione vintage - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Ford #Bronco #Heritage Edition: sarà una delle versioni del nuovo fuoristrada - motorionline : #Ford #Bronco #Heritage Edition: sarà una delle versioni del nuovo fuoristrada -

In seguito alla presentazione di un concept della prossima evoluzione di Bronco, Ford ha rincarato la dose offrendo anche in europa il suv di grandi dimensioni tradizionalmente riservato al mercato st ...Trapelano informazioni su una Ford Bronco Heritage Edition prevista per il 2022; Ford ha in serbo qualche sorpresa per tutti gli appassionati di fuoristrada.