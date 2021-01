«Dawson’s Creek» su Netflix | i momenti che non vediamo l’ora di rivedere

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) A 23 anni dall’episodio pilota, gli adolescenti di Capeside approdano su Netflix. Il colosso dello streaming online renderà disponibile (a partire da venerdì 15) tutte le sei stagioni di Dawson’s Creek, la teen-dramedy culto della seconda metà dei Novanta. Rivivremo i tormenti amorosi ed esistenziali del protagonista Dawson Leery, i colpi di testa della vicina ribelle Jen Lindley e il meraviglio batticuore tra Joey Potter e Pacey Witter. Alla serie, il merito di aver lanciato star come Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek e la 4 volte nominata all’Oscar nonché vincitrice di un Golden Globe (per Fosse/Verdon, 2019) Michelle Williams. Creata da Kevin Williamson (artefice del successo di Scream e So cosa hai fatto), Dawson’s Creek andò in onda dal 1998 al 2003 sul network americano The WB.