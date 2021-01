Covid | I colori delle zone dal 17 gennaio

Leggi su webzeta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) A partire da Domenuca 17passano: in zona rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia; in zona arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano In area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Zona gialla per Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata. L’ordinanza è alla firma del Ministro della Salute Roberto Speranza