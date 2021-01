Covid-19, screening sul personale comunale e scolastico (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Si svolgerà oggi alle 15 lo screening sui dipendenti del Comune di Castel San Giorgio e del personale delle scuole presenti sul territorio. A confermarlo è la sindaca Paola Lanzara, al fine di assicurare una maggiore tranquillità per tutta la comunità. “I miei concittadini stanno affrontando in maniera matura e intelligente questa emergenza. Certamente, rimango ottimista per il futuro e chiedo a tutti di non dimenticarsi i concetti basilari nella lotta al virus: l’utilizzo di mascherine e l’osservanza del distanziamento sociale. Come Comune, invece, rimarchiamo il nostro impegno anche con questo screening su personale comunale e su quello scolastico dei plessi presenti in città. Vogliamo mantenere la guardia alta. La politica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Si svolgerà oggi alle 15 losui dipendenti del Comune di Castel San Giorgio e deldelle scuole presenti sul territorio. A confermarlo è la sindaca Paola Lanzara, al fine di assicurare una maggiore tranquillità per tutta la comunità. “I miei concittadini stanno affrontando in maniera matura e intelligente questa emergenza. Certamente, rimango ottimista per il futuro e chiedo a tutti di non dimenticarsi i concetti basilari nella lotta al virus: l’utilizzo di mascherine e l’osservanza del distanziamento sociale. Come Comune, invece, rimarchiamo il nostro impegno anche con questosue su quellodei plessi presenti in città. Vogliamo mantenere la guardia alta. La politica ...

pianopati : RT @dottoressale: Senza risorse aggiuntive, che la Regione ha promesso per le medicine di rete e gruppo e l’assunzione del personale di stu… - Ilikepuglia : Brindisi, screening nel carcere: tre detenuti e un agente positivi al Covid - siracusa2000 : Ragusa. Concluso il terzo ciclo di screening ant Covid per i dipendenti dell’ex Provincia - ciaccio83 : @Antipeppe @LMtredici @MMmarco0 @StefanoSamma7 Da noi oggi parte territori sicuri fino a domenica, quindi lo screen… - PicenoNews24 : Covid, da oggi via agli screening nella provincia di Ascoli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid screening Covid-19, screening a Pizzoferrato: il totale arriva a 71 casi Il Messaggero Covid, c'è un'insegnante infetta: chiusa la scuola elmentare a Solopaca

La decisione è arrivata nella mattinata di ieri riportata poi in un'ordinanza firmata dal primo cittadino di Solopaca Pompilio Forgione che nei fatti ha chiuso la scuola elementare ...

Covid Sicilia, al via lo screening per alunni e docenti di scuole elementari e medie

E sugli screening per la scuola interviene in un video messaggio su fb il sindaco di palermo Leoluca Orlando: 'Torno ad invitare tutti coloro che operano nel mondo della scuola, ad ogni livello, a pre ...

La decisione è arrivata nella mattinata di ieri riportata poi in un'ordinanza firmata dal primo cittadino di Solopaca Pompilio Forgione che nei fatti ha chiuso la scuola elementare ...E sugli screening per la scuola interviene in un video messaggio su fb il sindaco di palermo Leoluca Orlando: 'Torno ad invitare tutti coloro che operano nel mondo della scuola, ad ogni livello, a pre ...