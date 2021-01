Coppia di anziani litiga nella notte: la discussione finisce in tragedia (Di venerdì 15 gennaio 2021) nella notte sCoppia una lite tra una Coppia di anziani che finisce in tragedia. Il marito 88enne avverte la figlia, i soccorsi sono vani. La tragedia avviene a sesto Sangiovanni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 15 gennaio 2021)una lite tra unadichein. Il marito 88enne avverte la figlia, i soccorsi sono vani. Laavviene a sesto Sangiovanni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

trashserpeverde : Andrea e Rosa sembrano una coppia di anziani innamorati #tzvip - stkubrik : sono tornata a casa e sto piangendo come una matta perché una coppia di clienti anziani dopo averli spicciati mi ha… - TgrRaiTrentino : Una vita insieme, muoiono a poche ore di distanza. E' accaduto ad una coppia di anziani ad Arco - sopin57 : RT @EmpfindsamerS: Da me invece una coppia di anziani, positivi e sintomatici, stranamente morti per essere stati curati a tachipirina. Mi… - loren_ch : RT @EmpfindsamerS: Da me invece una coppia di anziani, positivi e sintomatici, stranamente morti per essere stati curati a tachipirina. Mi… -