Con i ristoratori senza se e senza ma. Disobbedire è giusto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – La categoria dei ristoratori ha deciso di ribellarsi pacificamente ad un governo che è già morto, e ha deciso di farlo disobbedendo all’ordine di non lavorare. È una disobbedienza che persegue il fine della riscossione della propria dignità nel momento in cui la percezione ormai consolidata racconta di un paese allo sbando poiché governato da ministri privi di una bussola. E quindi è giunta l’ora che i privati cittadini si carichino sulle spalle il peso del proprio futuro, probabilmente senza interrogarsi sulle possibili conseguenze cui andranno incontro, perché se il divieto è bestiale, lo è anche la sanzione prevista per il trasgressore. I ristori e la scusa dell’evasione fiscale I ristori non arriveranno come non sono arrivati in passato, e risultano ridicoli coloro che si appellano all’esuberante evasione fiscale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – La categoria deiha deciso di ribellarsi pacificamente ad un governo che è già morto, e ha deciso di farlo disobbedendo all’ordine di non lavorare. È una disobbedienza che persegue il fine della riscossione della propria dignità nel momento in cui la percezione ormai consolidata racconta di un paese allo sbando poiché governato da ministri privi di una bussola. E quindi è giunta l’ora che i privati cittadini si carichino sulle spalle il peso del proprio futuro, probabilmenteinterrogarsi sulle possibili conseguenze cui andranno incontro, perché se il divieto è bestiale, lo è anche la sanzione prevista per il trasgressore. I ristori e la scusa dell’evasione fiscale I ristori non arriveranno come non sono arrivati in passato, e risultano ridicoli coloro che si appellano all’esuberante evasione fiscale ...

matteosalvinimi : #Salvini: La sinistra ritiene che io debba andare a processo per aver bloccato l'immigrazione clandestina. Come pos… - MolinariRik : Comprendo la confusione e la difficolta’ dei #ristoratori a comprendere norme altalenanti e con poca razionalita’,… - PaolaTavernaM5S : In questi giorni arrivano 628milioni del Decreto Natale a ristoratori, baristi e pasticceri costretti a chiudere. E… - erik_konser : RT @luigivanti: Licei occupati dagli studenti, migliaia di ristoratori ed altri esercenti (ed il mio abbraccio e solidarietà va a loro)che… - Elia_Romani_ : @tonik64 @mariannaaprile I ristoratori a quanto so hanno ricevuto un ristoro in base al fatturato dell'anno precede… -