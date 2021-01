Come sta andando con i nuovi contagi di coronavirus in Cina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il paese ha registrato il primo morto da maggio e rileva un centinaio di casi al giorno: pochi, rispetto a molti paesi, ma 22 milioni di persone sono già state messe in lockdown Leggi su ilpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il paese ha registrato il primo morto da maggio e rileva un centinaio di casi al giorno: pochi, rispetto a molti paesi, ma 22 milioni di persone sono già state messe in lockdown

borghi_claudio : Ma l'INCOMPETENTE che sta al MEF che dice che oggi con lo spread (ancora tu?) Abbiamo perso 8 milioni ma ha idea di… - StefanoFeltri : Va dato atto a @matteorenzi che, almeno per ora, non sta chiedendo altre poltrone come hanno (abbiamo) scritto tutt… - ivanscalfarotto : Abbiamo chiesto al Governo un cambio di passo. Conte non ha ascoltato, non ha agito, malgrado il tempo e la gravità… - zazoomblog : Come sta andando con i nuovi contagi di coronavirus in Cina - #andando #nuovi #contagi #coronavirus - Lucia25443382 : RT @MinutemanItaly: Sta accadendo lo stesso pure in Campania, le associazioni dei ristoratori stanno remando apertamente contro iniziativa… -