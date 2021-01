Can Yaman sul flirt con Diletta Leotta, l’attore rompe il silenzio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can Yaman perde le staffe con le sue fan e posta un duro messaggio sui social decidendo di chiudere momentaneamente il proprio account Twitter Si continua a parlare da giorni del presunto flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta. Ormai tutti i settimanali di gossip sembrano aver confermato la notizia, dopo lo scoop di Chi. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Canperde le staffe con le sue fan e posta un duro messaggio sui social decidendo di chiudere momentaneamente il proprio account Twitter Si continua a parlare da giorni del presuntotra Can. Ormai tutti i settimanali di gossip sembrano aver confermato la notizia, dopo lo scoop di Chi. L'articolo proviene da Leggilo.org.

