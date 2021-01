Can Yaman e le critiche per il flirt con Diletta Leotta: “Fatti miei” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Putiferio sui profili social di Can Yaman, attore turco, in seguito a un possibile flirt con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Yaman ha subito dalle sue fans pesanti polemiche, che l’hanno poi costretto a chiudere il suo account Twitter. Ciò che ha fatto traboccare il vaso è il servizio uscito questa settimana sul nuovo numero di Chi, dove tramite gli scatti pubblicati dalla rivista di Signorini si intravede come possa esserci qualcosa tra i due. L’attore turco non ha preso bene le critiche e i gossip e su Instagram ha risposto con una più che eloquente posizione: “Fatti miei, punto!”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Putiferio sui profili social di Can, attore turco, in seguito a un possibilecon la conduttrice di Daznha subito dalle sue fans pesanti polemiche, che l’hanno poi costretto a chiudere il suo account Twitter. Ciò che ha fatto traboccare il vaso è il servizio uscito questa settimana sul nuovo numero di Chi, dove tramite gli scatti pubblicati dalla rivista di Signorini si intravede come possa esserci qualcosa tra i due. L’attore turco non ha preso bene lee i gossip e su Instagram ha risposto con una più che eloquente posizione: “, punto!”. SportFace.

Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - lealovesyaman : RT @Novella_2000: Ripetete con me: il fatto che Can Yaman sia un attore non significa che debba recitare nelle vostre fiction mentali ?? - giuliagups : RT @feritbeyx: Can Yaman nel suo appartamento di Bebek alle 2:30 del 15 gennaio: -