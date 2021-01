Bordoni attacca la sindaca Raggi | ' Taglia i fondi ai municipi ma poi non riesce a usare quelli messi a bilancio'

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ' Laaie in Campidoglio ma non riescono a spendere le risorse economiche messe in2020 . Nel settore dei lavori pubblici, dei 370 milioni di euro (144 dedicati ...

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni attacca

Leggo.it

«La sindaca Raggi taglia ai Municipi e in Campidoglio ma non riescono a spendere le risorse economiche messe in bilancio 2020. Nel settore dei lavori pubblici, dei 370 milioni di euro ...