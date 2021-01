Bollo auto: novità 2021, esenzioni e agevolazioni. Come calcolare i costi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gennaio è un mese da segnare in rosso sul calendario, soprattutto se si parla di pagamenti e scadenze da rispettare. Per gli automobilisti italiani il primo mese dell’anno è dedicato al pagamento del... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gennaio è un mese da segnare in rosso sul calendario, soprattutto se si parla di pagamenti e scadenze da rispettare. Per glimobilisti italiani il primo mese dell’anno è dedicato al pagamento del...

Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Attenti a patente e bollo auto Ecco che cosa cambia adesso - FerrariG2 : RT @mpiacenonaver1: Ve la butto li.. Se IV nn entrerà nel prossimo governo preparatevi a... Patrimoniale,aumento della tassazione sugli imm… - ilgiornale : 2021 in salita per chi possiede un'auto: ecco le difficoltà per la revisione, le esenzioni regionali per il bollo e… - Italia_Notizie : Attenti a patente e bollo auto Ecco che cosa cambia adesso - ManricoMaci : RT @mpiacenonaver1: Ve la butto li.. Se IV nn entrerà nel prossimo governo preparatevi a... Patrimoniale,aumento della tassazione sugli imm… -