Bimbo positivo nel Casertano, intera classe in quarantena. “I genitori lo sapevano” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A pochi giorni dal ritorno in classe per gli alunni delle scuole elementari, spunta un nuovo caso di positività tra i banchi di scuola. A Maddaloni, in provincia di Caserta, un bambino di 7 anni è risultato positivo al Coronavirus. Bimbo positivo nel Casertano, intera classe in quarantena Il piccolo frequenta l’istituto comprensivo Primo Villaggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) A pochi giorni dal ritorno inper gli alunni delle scuole elementari, spunta un nuovo caso di positività tra i banchi di scuola. A Maddaloni, in provincia di Caserta, un bambino di 7 anni è risultatoal Coronavirus.nelinIl piccolo frequenta l’istituto comprensivo Primo Villaggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ottopagine : Bimbo di 3 anni positivo al Covid in una scuola di Eboli #Eboli - AlessandroDalle : Siamo Al 15 gennaio e non c’è la possibilità di prendere il congedo covid per chi ha un figlio in quarantena scolas… - casertafocus : MADDALONI – Positivo un bimbo di 7 anni della Settembrini, scattano le misure anti-Covid per la classe - salernonotizie : Bimbo dell’asilo positivo al covid: intera classe e le maestre in quarantena ad Eboli - LaCnews24 : Covid Crotone, bimbo positivo a scuola: chiusi due plessi dell'Istituto Alfieri #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo positivo Vibo, screening di massa sugli studenti: rilevato un bimbo positivo (VIDEO) Zoom24.it Covid Castellammare, tra i nuovi postivi anche bimbo di 1 anno

Castellammare di Stabia – La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 58 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle giornate del 12 e ...

Campania, il Covid rientra a scuola: colpiti bimbo e maestra in due sedi

Distanziamento, mascherina e gel ma il virus è entrato nelle aule. È successo in due scuole dell'infanzia a Eboli e a Nocera Inferiore. Un bambino di tre anni e una maestra ...

Castellammare di Stabia – La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 58 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle giornate del 12 e ...Distanziamento, mascherina e gel ma il virus è entrato nelle aule. È successo in due scuole dell'infanzia a Eboli e a Nocera Inferiore. Un bambino di tre anni e una maestra ...