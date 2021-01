Activision Blizzard e i suoi dipendenti hanno donato $1.6 milioni a più di 3.000 enti di beneficienza nel 2020 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Activision Blizzard ha annunciato che la sua campagna di beneficenza per le vacanze natalizie ha avuto molto successo, con i suoi dipendenti che hanno donato collettivamente più di $ 1,6 milioni a migliaia di enti di beneficenza. A dicembre, Activision Blizzard ha dato il via all'Holiday Giving Initiative, che ha dato a ogni dipendente $ 200 da donare a un ente di beneficenza di sua scelta. Più di 8.000 dipendenti hanno approfittato dell'offerta, donando a più di 3.200 enti di beneficenza e raccogliendo 1,6 milioni di dollari. Il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick e il COO Daniel ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha annunciato che la sua campagna di beneficenza per le vacanze natalizie ha avuto molto successo, con ichecollettivamente più di $ 1,6a migliaia didi beneficenza. A dicembre,ha dato il via all'Holiday Giving Initiative, che ha dato a ogni dipendente $ 200 da donare a un ente di beneficenza di sua scelta. Più di 8.000approfittato dell'offerta, donando a più di 3.200di beneficenza e raccogliendo 1,6di dollari. Il CEO diBobby Kotick e il COO Daniel ...

