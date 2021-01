Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 08:10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Renzi dice 9 Bonetti e Sottosegretario Scalfarotto si sono dimessi i leader di Italia viva in conferenza stampa apre di fatto la crisi di governo crisi aperto da mesi ma non da Italia viva Non permettere a nessuno di avere pieni poteri chiediamo di rispettare le regole democratiche dice poi esclude il voto anticipato e sembra aprire a una ricucitura nessuna pregiudiziale su con te o sulle formule siamo pronti a discutere ma non c’è un solo nome per Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure anti covid e il decreto proroga anche lo stato di emergenza fino al 30 Aprile mentre le misure restrittive attualmente in vigore dureranno fino al 5 marzo con una procedura un po’ di un solo giorno la camera americana ha approvato la mozione di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Renzi dice 9 Bonetti e Sottosegretario Scalfarotto si sono dimessi i leader di Italia viva in conferenza stampa apre di fatto la crisi di governo crisi aperto da mesi ma non da Italia viva Non permettere a nessuno di avere pieni poteri chiediamo di rispettare le regole democratiche dice poi esclude il voto anticipato e sembra aprire a una ricucitura nessuna pregiudiziale su con te o sulle formule siamo pronti a discutere ma non c’è un solo nome per Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure anti covid e il decreto proroga anche lo stato di emergenza fino al 30 Aprile mentre le misure restrittive attualmente in vigore dureranno fino al 5 marzo con una procedura un po’ di un solo giorno la camera americana ha approvato la mozione di ...

