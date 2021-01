Torino, Cairo progetta due colpi in entrata: i dettagli dell’offerta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la cessione di Meité al Milan, il Torino lavora per chiudere due colpi: i granata hanno concentrato gli sforzi su Kurtic e Lammers Il Torino pensa a come rinforzare il suo settore avanzato e nel mirino dei granata ci sono Kurtic e Lammers. La squadra di Marco Giampaolo vuole rinforzarsi per alzarsi in fretta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la cessione di Meité al Milan, illavora per chiudere due: i granata hanno concentrato gli sforzi su Kurtic e Lammers Ilpensa a come rinforzare il suo settore avanzato e nel mirino dei granata ci sono Kurtic e Lammers. La squadra di Marco Giampaolo vuole rinforzarsi per alzarsi in fretta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio account Twitter, ha commentato così il colpo Meite da parte del Milan. Soualiho Meïte sarà un nuovo giocatore del Milan. Ultime Notizie Calciom ...

Ciccio Graziani ha parlato in esclusiva a TMW del momento difficile del Torino, dove si è stupito della cessione di Soualito Meitè al Milan. "Mi fa riflettere: il Milan ...

