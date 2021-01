Tina Cipollari, sfuriata in diretta TV: saltano i nervi a Uomini e Donne – VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nello studio di Uomini e Donne Tina Cipollari perde le staffe ed è gelo tra il pubblico. Sicuramente non si può dire che la puntata di Uomini e Donne sia stata tranquilla. Tutto è iniziato quando Tina Cipollari, pensando che Maurizio Guerci abbia un’amante fuori dal programma, ha mostrato a lui un VIDEO dove la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nello studio diperde le staffe ed è gelo tra il pubblico. Sicuramente non si può dire che la puntata disia stata tranquilla. Tutto è iniziato quando, pensando che Maurizio Guerci abbia un’amante fuori dal programma, ha mostrato a lui undove la L'articolo proviene da Inews.it.

infoitcultura : Uomini e Donne, quanto guadagna Tina Cipollari? La cifra da capogiro - Antony03445084 : RT @Antony03445084: Ma. La siglora Tina cipollari se nn vado errato ha trovato marito in uomini e donne ad un certo kiko che tra di cui la… - Antony03445084 : Ma. La siglora Tina cipollari se nn vado errato ha trovato marito in uomini e donne ad un certo kiko che tra di cui… - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari umilia Tinì Cansino: ‘Hai mostrato il c**o per 30 anni’ - AlbericoBarberi : @antifashish ma perché lei ha la voce di Tina Cipollari o é una mia impressione -