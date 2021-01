Supermicro svela la prima workstation 64-Core del settore che supporta quattro GPU a doppia larghezza con processore AMD Ryzen™ Threadripper PRO in occasione del CES® 2021 | quest' anno in versione completamente digitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Laintegra il più ampio portafoglio deldi soluzioni per server ad alta densità con prestazioni superiori basate su AMD EPYC™ di seconda generazione SAN JOSE, California, 13 gennaio/PRNewswire/Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha ampliato la sua comprovata famiglia dicon unadi nuova generazione di livello server di fascia alta che offre la massima configurabilità e affidabilità in una solida piattaforma a presa singola. La nuovaè solo l'ultimo arrivo nel quadro del supporto complessivo diai processori AMD, tra cui i server basati su EPYC™ AMD di seconda ...