Studenti No Dad studiano davanti al Tasso in attesa di tornare in classe (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Monica De Santis Affiancati da una docente che li segue durante l’orario delle lezioni, anche ieri mattina davanti al Liceo Classico Torquato Tasso, in piazza San Francesco, si sono ritrovati una decina circa di ragazzi che con alcuni genitori continuano la loro protesta pacifica per chiedere l’immediata riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una protesta che è iniziata alcuni giorni fa e che prosegue e proseguirà ancora nei prossimi giorni, in attesa di capire quali saranno le nuove disposizioni del Governo prima e di De Luca dopo. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Monica De Santis Affiancati da una docente che li segue durante l’orario delle lezioni, anche ieri mattinaal Liceo Classico Torquato, in piazza San Francesco, si sono ritrovati una decina circa di ragazzi che con alcuni genitori continuano la loro protesta pacifica per chiedere l’immediata riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una protesta che è iniziata alcuni giorni fa e che prosegue e proseguirà ancora nei prossimi giorni, indi capire quali saranno le nuove disposizioni del Governo prima e di De Luca dopo. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - SkyTG24 : Circa 40 studenti stanno occupando da questa mattina il liceo classico Manzoni di #Milano per protestare contro il… - CottarelliCPI : Mentre gli studenti protestano contro la DAD (con buoni motivi, visto come viene gestita), Toscana, Abruzzo e Valle… - chiarelettere7 : RT @orporick: (Mi piacerebbe, un giorno di pioggia, sedermi per un caffè con chi pensa che tanto con la DAD si perdono solo gli studenti ch… - MorriSabrina : RT @ilgiornale: Accolto il ricorso presentato da studenti e genitori -