Sony Immersive Music Studios è una nuova divisione tra VR | Unreal Engine e ' esperienze musicali immersive'

Sony Corporation of America ha annunciato una nuova filiale chiamata Sony immersive Music Studios, che si concentra sullo "sviluppo di esperienze Musicali coinvolgenti attraverso il potere della creatività e della tecnologia". La divisione è guidata dal veterano dell'intrattenimento digitale Brad Spahr, che secondo Sony è "uno sviluppatore pluripremiato di esperienze next-gen tra Musica, realtà immersiva e giochi". Secondo il suo profilo LinkedIn, Spahr è stato in precedenza Vice President, Head of Emerging Technology di Sony Music per sette anni e mezzo, un ruolo in cui ha guidato la strategia digitale dell'azienda nella Realtà

14 gen 2021 - Una nuova branca della multinazionale lavorerà sulle interazioni - sempre più fitte - tra tecnologia e live show ...

Sony ha annunciato di aver aperto i Sony Immersive Music Studios, un innovativo studio di registrazione che utilizzerà l'Unreal Engine per creare "media immersivi".. Quando Sony ed Epic Games ...

14 gen 2021 - Una nuova branca della multinazionale lavorerà sulle interazioni - sempre più fitte - tra tecnologia e live show ...Sony ha annunciato di aver aperto i Sony Immersive Music Studios, un innovativo studio di registrazione che utilizzerà l'Unreal Engine per creare "media immersivi".. Quando Sony ed Epic Games ...