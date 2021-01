Serie A, oggi inizia la 18ª giornata. Il programma (Di venerdì 15 gennaio 2021) oggi si apre la diciottesima giornata di Serie A 2020-21, alle 20.45 il calcio d’inizio all’Olimpico per il derby tra Lazio e Roma. Ecco il programma completo: VENERDI’ 15 GENNAIO Lazio-Roma alle ore 20.45 SABATO 16 GENNAIO Bologna-Torino alle ore 15.00 Torino-Spezia alle ore 18.00 Sampdoria-Udinese alle ore 20.45 DOMENICA 17 GENNAIO Napoli-Fiorentina alle ore 12.30 Crotone-Benevento alle ore 15.00 Sassuolo-Parma alle ore 15.00 Atalanta-Genoa alle ore 18.00 Inter-Juventus alle ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021)si apre la diciottesimadiA 2020-21, alle 20.45 il calcio d’inizio all’Olimpico per il derby tra Lazio e Roma. Ecco ilcompleto: VENERDI’ 15 GENNAIO Lazio-Roma alle ore 20.45 SABATO 16 GENNAIO Bologna-Torino alle ore 15.00 Torino-Spezia alle ore 18.00 Sampdoria-Udinese alle ore 20.45 DOMENICA 17 GENNAIO Napoli-Fiorentina alle ore 12.30 Crotone-Benevento alle ore 15.00 Sassuolo-Parma alle ore 15.00 Atalanta-Genoa alle ore 18.00 Inter-Juventus alle ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 6 - Marcelo Brozovic è il giocatore che ha servito più assist in Serie A da inizio novembre a oggi: sei, con appena… - FBiasin : Il più forte di tutti da oggi gioca in serie D, al #Sona. Ben tornato tra noi #Maicon. - marcoconterio : ?????? Può essere già oggi il giorno giusto per lo sbarco di Bryan Reynolds dalla #MLS in Serie A. Intesa con il… - gxallavichx : @TeenaMahr Una serie TV che esce oggi - zazoomblog : Pronostici di oggi 15 gennaio: Lazio – Roma e Porto – Benfica ma anche Bundesliga Ligue 1 Serie B - #Pronostici… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, tre anticipi di sabato 9 gennaio. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Serie B, il DG Gazzoli e il mercato della Spal

La domanda principale riguarda il mercato, e Gazzoli ha ammesso come non sia facile migliorare unn gruppo che ha fattoo così bene in Serie A:. “Siamo contenti di essere nelle prime 16 della competizio ...

Telecamere manomesse, pedinamenti e pista bulgara: i misteri del caso Giuliano

Le indagini sull’agguato al costruttore edile di Binasco, freddato la mattina del 25 febbraio 2019 a colpi di pistola. La famiglia lancia un appello per non smettere di indagare e per «la ricerca dell ...

La domanda principale riguarda il mercato, e Gazzoli ha ammesso come non sia facile migliorare unn gruppo che ha fattoo così bene in Serie A:. “Siamo contenti di essere nelle prime 16 della competizio ...Le indagini sull’agguato al costruttore edile di Binasco, freddato la mattina del 25 febbraio 2019 a colpi di pistola. La famiglia lancia un appello per non smettere di indagare e per «la ricerca dell ...