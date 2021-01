Salvini “No a un governo fantasma, Conte si faccia da parte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Se Conte non ha più i numeri eviti di tenere fermo il Paese e si faccia da parte”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra sulla crisi di governo. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Senon ha più i numeri eviti di tenere fermo il Paese e sida”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, al termine del vertice del centrodestra sulla crisi di. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

