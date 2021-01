Ruby ter: processo stralcio a Siena, sentenza slitta all'8 aprile (Di giovedì 14 gennaio 2021) Siena, 14 gen. - (Adnkronos) - slitta ancora la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter, che vede imputati l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e il senese Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il verdetto è atteso per il prossimo 8 aprile. Oggi era atteso il pronunciamento del Tribunale di Siena, presieduto dal giudice Ottavio Mosti, dopo le eventuali repliche del pubblico ministero Valentina Magnini e le controrepliche della difesa degli imputati. Ma dal momento che il leader di Forza Italia si trova nel principato di Monaco, dove è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci, la difesa tramite gli avvocati Federico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021), 14 gen. - (Adnkronos) -ancora ladellosenese delter, che vede imputati l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e il senese Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il verdetto è atteso per il prossimo 8. Oggi era atteso il pronunciamento del Tribunale di, presieduto dal giudice Ottavio Mosti, dopo le eventuali repliche del pubblico ministero Valentina Magnini e le controrepliche della difesa degli imputati. Ma dal momento che il leader di Forza Italia si trova nel principato di Monaco, dove è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci, la difesa tramite gli avvocati Federico ...

