Reddito di cittadinanza, altri scempi a Vicenza: i furbetti avevano case, moto, bar e società (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quindici denunce per illeciti contro il Reddito e la pensione di cittadinanza. Blocco dell'elargizione e recupero di contributi illecitamente percepiti da 13 soggetti per circa 123 mila euro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, nell'approfondimento di 15 distinte posizioni previamente selezionate nell'ambito dell'attività di polizia economico finanziaria, hanno infatti individuato 12 casi di illecita percezione del Reddito di cittadinanza ed 1 di illecita percezione di pensione di cittadinanza, proponendo all'I.N.P.S. il blocco delle distinte posizioni controllate ed il recupero delle somme erogate per un totale pari a 122.400 euro. La misura voluta dai grillini continua a costituite un danno per la cosa pubblica.

