Muore per un infarto il 41enne Adriano Urso, apprezzato pianista jazz della Capitale (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’artista aveva intrapreso l’attività di fattorino in questi tempi di pandemia. Egli è morto mentre spingeva la sua macchina rimasta ferma. In seguito alla scoppio della pandemia e alla conseguente crisi dei lavoratori dello spettacolo, Adriano Urso aveva deciso di intraprendere l’attività di fattorino per Just Eat. L’apprezzato pianista jazz della scena romana consegnava la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’artista aveva intrapreso l’attività di fattorino in questi tempi di pandemia. Egli è morto mentre spingeva la sua macchina rimasta ferma. In seguito alla scoppiopandemia e alla conseguente crisi dei lavoratori dello spettacolo,aveva deciso di intraprendere l’attività di fattorino per Just Eat. L’scena romana consegnava la L'articolo NewNotizie.it.

HuffPostItalia : Maestro jazz diventa rider per la crisi covid. Muore d'infarto durante una consegna - MediasetTgcom24 : Da pianista a rider per colpa del Covid: Adriano Urso muore di infarto sul lavoro a 40 anni #adrianourso… - HuffPostItalia : Muore per Covid a 49 anni il presentatore brasiliano che era contro il distanziamento sociale - n_piera : RT @HuffPostItalia: Maestro jazz diventa rider per la crisi covid. Muore d'infarto durante una consegna - ariuaria : E’ confermato Rosalinda Cannavo’ ha capito come giocare dal 1 giorno e noi siamo stufi di vedere una che soffre per… -