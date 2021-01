Maurizio di Robilant | Fabrizio Pascucci | Giorgio Ventre e Marta Ragozzino confermati nel Cda del Museo di Capodimonte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini rinnova (con decreto n. 17 del 7 gennaio 2021) il Consiglio di amministrazione dele Real Bosco di, confermando tutti i componenti in carica.Per i prossimi 5 anni il direttore Bellenger sarà ancora coadiuvato dal Direttore regionale Musei Campania (l’incarico attuale è ricoperto dalla storica dell’arte), dadi, presidente e fondatore diAssociati, la società di Brand Advisory e Strategic Design leader del mercato italiano e presidente e fondatore della Fondazione Italia Patria della Bellezza, dal notaioautore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, e dal professore ...