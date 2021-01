LIVE – Real Madrid-Athletic Bilbao 0-2, semifinale Supercoppa spagnola 2021 (DIRETTA) (Di giovedì 14 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Real Madrid-Athletic Bilbao, match valido per la semifinale di Supercoppa spagnola 2021. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione un po’ altalenante, vogliono conquistare il primo trofeo del 2021, ma per farlo dovranno superare i baschi, in crescita di condizione nelle ultime uscite di campionato. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 14 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo Reale. Le formazioni ufficiali: Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. Athletic ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi, match valido per ladi. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione un po’ altalenante, vogliono conquistare il primo trofeo del, ma per farlo dovranno superare i baschi, in crescita di condizione nelle ultime uscite di campionato. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 14 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard....

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real LIVE - Real Madrid-Athletic Bilbao 0-2 al 40', semifinale Supercoppa spagnola 2021 (DIRETTA) Sportface.it L'Inter ringrazia Lukaku: Fiorentina ko 2-1 al 119', ai quarti derby col Milan

L’Inter ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia, affronterà il Milan per un derby speciale. Le firme sono state di Vidal su rigore e Lukaku. Kouame per i viola.

LIVE EL - Alba Berlino-Olimpia Milano (Primo Quarto)

20esimo turno di EuroLeague che vede l'Olimpia Milano di scena a Berlino contro l'Alba per continuare il buon momento dopo le due importanti vittorie contro Real Madrid e Valencia. Palla a ...

L'Inter ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia, affronterà il Milan per un derby speciale. Le firme sono state di Vidal su rigore e Lukaku. Kouame per i viola.