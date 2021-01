La Vedova Allegra di Lehar in onda su Rai 5 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra le opere più cult degli anni Cinquanta, c’è La Vedova Allegra, (Die lustige Witwe) di Franz Lehár. Quella che andrà in onda è la nuova versione messa in scena nel 2019 da Damiano Michieletto al Teatro dell’Opera di Roma. Info sull’opera Avrai a che fare con delle tipiche atmosfere a ridosso della fine della guerra. Non mancheranno momenti festosi fatti balli rock’n’roll e boogie-woogie, anche grazie alla encomiabile Nadja Mchantaf nei panni della ricca ereditiera Hanna Glawari. La protagonista è questa Vedova in quanto l’opera vuole mettere in risalto l’importanza che si dà ai soldi attraverso l’eredità che lei porta con sé. Il tutto in un mix di amori, tradimenti e gelosie. Il Cast Al suo fianco Paulo Szot in quella del conte Danilo Danilowitsch, Anthony Michaels-Moore come il barone Mirko Zeta, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra le opere più cult degli anni Cinquanta, c’è La, (Die lustige Witwe) di Franz Lehár. Quella che andrà inè la nuova versione messa in scena nel 2019 da Damiano Michieletto al Teatro dell’Opera di Roma. Info sull’opera Avrai a che fare con delle tipiche atmosfere a ridosso della fine della guerra. Non mancheranno momenti festosi fatti balli rock’n’roll e boogie-woogie, anche grazie alla encomiabile Nadja Mchantaf nei panni della ricca ereditiera Hanna Glawari. La protagonista è questain quanto l’opera vuole mettere in risalto l’importanza che si dà ai soldi attraverso l’eredità che lei porta con sé. Il tutto in un mix di amori, tradimenti e gelosie. Il Cast Al suo fianco Paulo Szot in quella del conte Danilo Danilowitsch, Anthony Michaels-Moore come il barone Mirko Zeta, ...

andrea6dic91 : @fdrc_86 vedova allegra pensavo - apemusicale : Ecco gli appuntamenti con la #musica ( #operetta e #concerti) di @raicinque per giovedì #14gennaio - isidel78 : @GiuliaSalemi93 stasera sembra una vedova allegra per come si è conciata... Il mascherone di trucco, non lo comment… - AlbertoContu12 : RT @SimoxDil: #indagare/+e Approfondire Argomento Discussione Pesante Elefante Elegante #ambientazione Scenografia Palcoscenico Operet… - paolaxmi : @SimoxDil Evviva, te lo ho chiesto poco fa ed avevi già fatto un #lipigiro musicarello con la vedova allegra che sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedova Allegra Su Rai5, la storica Vedova allegra firmata Bolognini con Raina Kabaivanska Connessi all'Opera Tra Pirandello e la signora Leonida, tanti auguri a Leo Gullotta: l’attore siciliano festeggia 75 anni

CATANIA - Interprete di grandi autori come Pirandello, Ibsen e Shakespeare, ma anche popolarissimo per la sua "signora Leonida" ai tempi del Bagaglino, ...

Omaggio di Rai 5 al regista Michieletto: una settimana in compagnia delle sue opere

È dedicata al regista veneto Damiano Michieletto la programmazione operistica della settimana dall’11 al 15 gennaio che Rai Cultura propone sul suo canale Rai5 tutte le mattine alle 10 ...

CATANIA - Interprete di grandi autori come Pirandello, Ibsen e Shakespeare, ma anche popolarissimo per la sua "signora Leonida" ai tempi del Bagaglino, ...È dedicata al regista veneto Damiano Michieletto la programmazione operistica della settimana dall’11 al 15 gennaio che Rai Cultura propone sul suo canale Rai5 tutte le mattine alle 10 ...