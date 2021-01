Kevin Costner: l'attore fa causa al suo ex socio in affari per 15 milioni di dollari (Di giovedì 14 gennaio 2021) Kevin Costner ha fatto causa a Jim Wilson, suo ex socio in affari e produttore di Balla coi lupi, per ben quindici milioni di dollari. Kevin Costner sta portando in tribunale Jim Wilson, ex socio, vicepresidente esecutivo della sua società Tig Productions e produttore di film come 'Balla coi lupi' e 'The Bodyguard', perché l'ex socio si rifiuta di cedere i diritti della società che ha aiutato a fondare nel 1992. Nei documenti legali depositati presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles Costner ha spiegato di aver fatto causa a Wilson per 15 milioni di dollari. L'attore l'estate scorsa voleva liquidare la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha fattoa Jim Wilson, suo exine produttore di Balla coi lupi, per ben quindicidista portando in tribunale Jim Wilson, ex, vicepresidente esecutivo della sua società Tig Productions e produttore di film come 'Balla coi lupi' e 'The Bodyguard', perché l'exsi rifiuta di cedere i diritti della società che ha aiutato a fondare nel 1992. Nei documenti legali depositati presso la Corte Superiore della contea di Los Angelesha spiegato di aver fattoa Wilson per 15di. L'l'estate scorsa voleva liquidare la ...

