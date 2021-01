Il successo di "Bridgerton"? Un "Harmony" multietnico e politically correct a tuti i costi (Di giovedì 14 gennaio 2021) E, alla fine, con Bridgerton sta trionfando la cultura del romanzo rosa. Un “Harmony” – per citare la celebre collana che in Italia dagli anni Ottanta cominciò a pubblicare narrativa rosa, fino a vendere 300milioni di volumi – che viene riletto con paradigmi contemporanei e fashion, ed è condito con strabilianti addominali scolpiti e abiti sontuosi, acconciature arzigogolate e orgasmi ripetuti. Un “Harmony” politically correct, che s’agghinda secondo lo stile della Londra Regency di metà Ottocento, e allo stesso tempo non si preoccupa della coerenza storica sostenendo quello che negli USA viene ormai definito come il “nontraditional casting” (o, più prosaicamente color-blind casting), ovvero il rinunciare finanche alla coerenza storica, per sostenere un approccio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) E, alla fine, consta trionfando la cultura del romanzo rosa. Un “” – per citare la celebre collana che in Italia dagli anni Ottanta cominciò a pubblicare narrativa rosa, fino a vendere 300milioni di volumi – che viene riletto con paradigmi contemporanei e fashion, ed è condito con strabilianti addominali scolpiti e abiti sontuosi, acconciature arzigogolate e orgasmi ripe. Un “, che s’agghinda secondo lo stile della Londra Regency di metà Ottocento, e allo stesso tempo non si preoccupa della coerenza storica sostenendo quello che negli USA viene ormai definito come il “nontraditional casting” (o, più prosaicamente color-blind casting), ovvero il rinunciare finanche alla coerenza storica, per sostenere un approccio ...

HuffPostItalia : Il successo di 'Bridgerton'? Un 'Harmony' multietnico e politically correct a tuti i costi - ilnerello : @grazianig @DM_Deluca @bridgerton @casamacombo @DomaniGiornale Ma come si misura il successo di una serie Netflix s… - dael72 : I motivi del successo (esagerato, in tutti i sensi) di Bridgerton #Vistopervoi #Bridgerton #RegeJeanPage… - AlbiIndecente : Per me #Bridgerton è la più grande schifezza partorita da Netflix. Ha ottenuto questo successo solo per la bellezza degli attori. - Lady_Pirate : @MioAmatoTom che ti dicevo? A breve troverai tanti che hanno letto la serie anche da noi, visto che era già stata t… -