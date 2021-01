Il sondaggista Mannheimer affossa Conte | “Una sua lista sarebbe un flop | a destra cresce solo FdI”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutti i sondaggi sembrano andare nella stessa direzione. Se si vota, vincerà il centro. Ma non si voterà… Possono sintetizzarsi così anche le due previsioni elettorali sulla soluzione alla crisi di governo, prospettate all’AdnKronos dalRenato. Sondaggi, le previsioni di«Tutti i sondaggi vedono avanti la coalizione fra la Lega in flessione, Forza Italia che regge e FdI in forte crescita rispetto alle passate elezioni, specie negli ultimi tempi ma non fino al punto di consentire alla Meloni un sorpasso “interno” su Salvini. Il centropuò puntare, anche con altri apporti tipo Toti, a conquistare una netta maggioranza in termini di seggi, tale da consentirgli di governare tranquillamente», riferisce il. Sondaggi, il rischio che ...