Gruppi anti-Renzi e Salvini | la verità scomoda di Conte

Un avviso particolare apparso per pochi minuti sulle storie Instagram del premier Conte che ha generato non poche polemiche: ecco di cosa si tratta. Conte (web source)Il Governo è entrato in crisi con la scelta del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, di ritirare i propri ministri. Un comportamento che in molti hanno definito 'incosciente' e 'irresponsabile' mentre altri hanno accusato il premier Conte di aver preso pieni poteri e costretto di conseguenza l'ex democratico alla 'ritirata'. Leggi qui –> RAI governata da Palazzo Chigi: ecco perché Leggi qui —> Finta apertura del governo: verrà istituita una zona Bianca ma è inavvicinabile A pagare le conseguenze di una situazione politica critica sono gli italiani che, intanto, attendono di scoprire cosa sarà riportato all'interno del nuovo Dpcm.

Ultime Notizie dalla rete : Gruppi anti Gruppi No Vax Facebook: Contro Covid basta mangiare bene Corriere della Sera Lagosanto, primario in pensione in campo per la vaccinazione anti Covid

Medico volontario all’ospedale del Delta: «È come essere tornati a casa». Per 38 anni in corsia, da cinque a riposo ma a fianco degli ultimi con la Caritas ...

Vaccino Covid Johnson&Johnson, primi dati: “Anticorpi neutralizzanti in oltre il 90% dei volontari”

Sono i primi dati quelli di fase 1/2a, ma sono un buono viatico per il candidato vaccino anti Covid di Johnson&Johnson. Sono stati rilevati, durante la sperimentazione, anticorpi neutralizzanti in olt ...

