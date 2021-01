Governo | Marcucci | “Abbiamo chiesto di parlamentarizzare la crisi Pd? Compatto per Conte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Contiamo di risolvere lain tempi rapidi e soprattutto riuscire a portare velocemente lo scostamento di 25 miliardi affinché le attività economiche e le persone abbiano i ristori promessi in queste settimane. Noiformalmente dila. Prima o dopo il 20? Non sono in grado di dirlo.fatto delle richieste, delle ipotesi, alla Presidenza del Consiglio e aspettiamo le risposte”. Così il capogruppo al Senato del Pd, Andrea, uscendo dalla sede del Nazareno su quello che accadrà nei prossimi giorni in seno all’esecutivo dopo lo strappo di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.