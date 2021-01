Gattuso porta tutti a pranzo per ricompattare il Napoli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Napoli - Niente allenamento oggi per gli azzurri, sorpresa a Castel Volturno: Gattuso ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano , alle pendici del Vesuvio, per stare insieme e ricompattare un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Niente allenamento oggi per gli azzurri, sorpresa a Castel Volturno:hato tutto il gruppo aad Ercolano , alle pendici del Vesuvio, per stare insieme eun ...

RaffaeleDeSa : RT @tuttonapoli: Sky - Niente allenamento, Gattuso porta la squadra a pranzo: svelato il motivo - EmanueleFire : RT @tuttonapoli: Sky - Niente allenamento, Gattuso porta la squadra a pranzo: svelato il motivo - tuttonapoli : Sky - Niente allenamento, Gattuso porta la squadra a pranzo: svelato il motivo - CorSport : #Gattuso porta tutti a pranzo per ricompattare il #Napoli - sportli26181512 : Gattuso porta tutti a pranzo per ricompattare il #Napoli: Niente allenamento oggi per gli azzurri ma 'trasferta' a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso porta Gattuso porta tutti a pranzo per ricompattare il Napoli Corriere dello Sport.it Sky - Niente allenamento, Gattuso porta la squadra a pranzo: svelato il motivo

Il Napoli si gode qualche ora di relax e, su richiesta di Rino Gattuso, la squadra s'è ritrovata per un pranzo di gruppo. Niente allenamento all'indomani della vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli ...

SKY - Napoli, niente allenamento: Gattuso porta tutta la squadra a pranzo

Decisione a sorpresa di mister Gennaro Gattuso: l'allenatore ha deciso di portare tutta la squadra fuori a pranzo.

Il Napoli si gode qualche ora di relax e, su richiesta di Rino Gattuso, la squadra s'è ritrovata per un pranzo di gruppo. Niente allenamento all'indomani della vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli ...Decisione a sorpresa di mister Gennaro Gattuso: l'allenatore ha deciso di portare tutta la squadra fuori a pranzo.