Dakar 2021, la tappa di oggi: orario, percorso, programma, tv della AlUla-Yanbu (Di giovedì 14 gennaio 2021) oggi, giovedì 14 gennaio, andrà in scena l'undicesima e penultima tappa della 43ma edizione della Dakar. Una stage particolarmente attesa che porterà la carovana da AlUla a Yanbu attraverso un oceano di sabbia e affrontando una serie notevole di dune nel deserto che richiederanno capacità di navigazione fuori dal comune agli equipaggi. 464 km di prova speciale e 134 km di trasferimento sono i numeri di una tappa che avrebbe dovuto essere più lunga di 50 km circa relativamente alla parte cronometrata. Tuttavia, il maltempo ha costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso che comunque non perde di certo le sue difficoltà. Le prima a partire saranno le moto alle 5.35 italiane con l'americano Ricky Brabec (Honda) a fare da ...

