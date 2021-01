Crisi di governo: centrodestra chiede dimissioni Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo, il centrodestra compatto: “Conte si dimetta o venga in Aula per la fiducia. L’Italia non può aspettare liti e giochini” “Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di governo, di Conte e Renzi, dei Cinquestelle e del Pd. Il centrodestra è la prima forza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021)di, ilcompatto: “si dimetta o venga in Aula per la fiducia. L’Italia non può aspettare liti e giochini” “Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di, die Renzi, dei Cinquestelle e del Pd. Ilè la prima forza… L'articolo Corriere Nazionale.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - xdiciasettex : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - musicsmyoxygen : In tutto ciò il piano utopico è trasferirmi, università, lavoretto part time. Sì, tutto ciò pianificato mentre c'è… -