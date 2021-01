Covid, Arcuri: “Vaccinato l’1,5% della popolazione. La partita non è stata ancora vinta” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri ha fatto il punto sulla situazione coronavirus in Italia. Nel nostro Paese, ha spiegato, “è stato Vaccinato finora l'1,5% della popolazione, in Germania l'1% e in Francia lo 0,37%”. “È tutt'altro che un segno di un trionfalismo, siamo all'inizio di un lungo cammino che abbiamo iniziato nel migliore dei modi”, ha detto. E ha aggiunto che “il virus è ancora tra noi” e che “la partita è ancora in corso e non è stata ancora vinta”. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il commissario per l'Emergenza Domenicoha fatto il punto sulla situazione coronavirus in Italia. Nel nostro Paese, ha spiegato, “è statofinora l'1,5%, in Germania l'1% e in Francia lo 0,37%”. “È tutt'altro che un segno di un trionfalismo, siamo all'inizio di un lungo cammino che abbiamo iniziato nel migliore dei modi”, ha detto. E ha aggiunto che “il virus ètra noi” e che “lain corso e non è”.

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Mascherine dalla Cina: la commessa da 1,2mld acquistata dalla struttura del com… - Agenzia_Ansa : Avanzano dosi di vaccino, gli operatori chiamano i parenti. Arcuri: 'E' immorale e contro la salute' #covid #ANSA - fiore_1926 : RT @SkyTG24: Covid, Arcuri: “Vaccinato l’1,5% della popolazione. La partita non è stata ancora vinta” - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, Arcuri: “Vaccinato l’1,5% della popolazione. La partita non è stata ancora vinta” -