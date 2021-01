Covid-19 | Rocca D’Evandro ancora sotto osservazione | undici decessi in provincia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiResta“sorvegliato speciale”, piccolo comune dell’Alto-Casertano alle prese da fine dicembre con due focolai di, uno legato ad una Rsa privata, l’altro alla veglia funebre di un’anziana. In una nota, il sindaco Emilia Delli Colli, dopo aver spiegato che in paese “ci sono 95 persone attualmente positive, 76 delle quali residenti ae 19 non residenti”, ma domiciliate in comune per l’isolamento fiduciario, afferma che si rischia seriamente la “zona rossa”. “L’incremento notevoli dei casi positivi – afferma il sindaco – ha comportato, da parte dell’Asl Caserta, un monitoraggio della curva epidemiologica che viene valutata di ora in ora e se la situazione non dovesse migliorare, c’è la forte possibilità della ...